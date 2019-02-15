Son Dakika Haberleri: Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta Terör Operasyonu

1 saat önce

Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

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Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti amacıyla 13-14 Şubat'ta Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda kalaşnikof ve bu silaha ait 5 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 122 fişek, 4 ruhsatsız tabanca,
4 tabanca şarjörü,
151 tabanca fişeği,
4 ruhsatsız av tüfeği, 37 av tüfeği fişeği,
hücum yeleği, 65 paket bandrolsüz sigara, muhtelif miktarda örgütsel doküman ve giysi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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