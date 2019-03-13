Muş'ta Terör Operasyonu
9 dakika önce
Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Muş
'un Varto
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Varto ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ikişer el telsizi ve bataryası, telsiz şarj cihazı, kalaşnikof şarjörü ve buna ait 32 fişek, 19 tabanca fişeği, tabanca kılıfı, 3 örgütsel doküman ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:04 Kaynak: AA
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