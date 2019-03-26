Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'un 4 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonlarda 31 kişi yakalandı.

Muş'un 4 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonlarda 31 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 12-21 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan operasyonlarda Varto ve Bulanık ilçelerinde 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği' tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Korkut ilçesinde ise terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişi gözaltına alınmıştır. Bulanık, Hasköy ve Korkut ilçelerinde de 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adliye işlem başlatılmıştır."



Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu

"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı