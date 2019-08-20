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Muş'ta terör operasyonu

1 saat önce

Muş merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta terör operasyonu, System.String[]
Muş merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Muş merkez ve ilçelerinde 14-16 Ağustos'ta, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi maksadıyla 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonda 'terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen 19 kişi ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi yakalanmıştır. Bu kapsamda yapılan aramalarda 2 kalaşnikof, 300 kalaşnikof fişeği, 9 kalaşnikof şarjörü, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 121 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."
Valilik açıklamasında, her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.
PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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