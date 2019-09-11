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Muş'ta terör operasyonu

12 dakika önce

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş'ta terör operasyonu, System.String[]

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Muş'un Güneyi Şenyayla Bölgesi'nde 9 Eylül'de "Şehit Jandarma Astsubay Serdal Uyanık 2019/307" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Yapılan aramada uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi, pil, giyecek, yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildiği aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için her türlü şartta terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:13 Kaynak: AA
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