Muş'ta terör operasyonu - Son Dakika

Muş'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Son dönemde icra edilen operasyonlarda, BTÖ mensuplarına ait tespit edilen 4 sığınak imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 1 adet patlatılmaya hazır halde büyük mutfak tüpü kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ve 50 metre kablo, 1 adet havan mühimmatı, 33 adet silah mühimmatı, 1 adet şarjör, 1 adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ