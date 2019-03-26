Muş'ta Terör Operasyonu: 31 Gözaltı
50 dakika önce
Muş'ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Muş
'ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda icra edilen operasyonlarda; Varto
ve Bulanık
ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Korkut
ve Merkez
ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy
, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullandı.
(Uğur Ulu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:31 Kaynak: İHA
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