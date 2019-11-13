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Muş'ta terör operasyonu: 6 muhtara gözaltı

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtar gözaltına alındı.

Muş'ta terör operasyonu: 6 muhtara gözaltı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtar gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Şüpheliler gözaltına alırken, ikametlerinde yapılan aramalarda ise 7 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi, terör örgütünü simgeleyen 2 adet bez parçası ve 1 adet "F" serisi 1 Dolar ele geçirildi. - MUŞ

PKK, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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