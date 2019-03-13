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Muş'ta Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

48 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda; Varto ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında; 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 adet el telsizi ve bataryası, 2 adet telsiz şarj cihazı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 32 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 19 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca kılıfı, 3 örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

PKK, Varto, Muş, 3. Sayfa
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