Muş'ta Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
40 dakika önce
MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Varto'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 el telsizi bataryası 2 telsiz şarjı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 32 kalaşnikof fişeği, 19 tabanca fişeği, 1 tabanca kılıfı ve örgütsel doküman ele geçirildi.
- Muş
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:18 Kaynak: DHA
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