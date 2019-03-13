Son Dakika Haberleri: Muş'ta Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Muş'ta Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

40 dakika önce

MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Varto'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 el telsizi bataryası 2 telsiz şarjı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 32 kalaşnikof fişeği, 19 tabanca fişeği, 1 tabanca kılıfı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Varto, Muş, Güncel
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