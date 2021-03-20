Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

20.03.2021 17:35
Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve Varto ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

PKK/KCK'nın talimatıyla kurulan sözde "köy komisyonu"nda faaliyet yürüttükleri, örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde "öz yönetim" açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde bulundukları tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, 3 yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

Terör, Varto, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri
Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti         
17:40
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret         
17:19
TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar         
16:54
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı         
15:18
4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var         
14:44
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti         
11:51
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 18:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei