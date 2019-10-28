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Muş'ta terör operasyonunda 2 tutuklama

24 dakika önce

Muş'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları ve PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta terör operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Muş'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları ve PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde yapılan çalışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsın tutuklandığı, yurt dışında oldukları tespit edilen 12 şahsın aranma kayıtlarının çıkarıldığı, basın yoluyla terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahsın da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, "HDP İl Eş Başkanı, Gençlik Sözcüsü ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet yürüten silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanmıştır" denildi.

(İHA)

PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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