Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 28 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 28 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 28 zanlıdan 2'si tutuklandı

7 saat önce

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 28 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/KCK'ya milis/iş birlikçilik yapan, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, eylem/etkinliklere katılan, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, ölen örgüt mensuplarının cenaze ve taziyelerine katıldığı tespit edilen, aralarında Muş ve Varto Belediyesi HDP'li meclis üyeleri, Varto HDP ilçe başkanı, Muş Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticisi, ihraç memur ve halen aktif görev yapan bir öğretmen olmak üzere 28 şüpheli yakalanmıştır.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap ve 2 silah ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla 6'sı emniyetten serbest kalmıştır."

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar: 50 gözaltı
Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 28 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]