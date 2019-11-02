Son Dakika Haberleri: Muş'ta terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi
Son Dakika Güncel Muş'ta terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi

Muş'ta terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi

7 saat önce

Muş'ta Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, tespit edilen 3 adet sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi, System.String[]

Muş'ta Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, tespit edilen 3 adet sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Muş İli Güneyi Şenyayla Bölgesinde 31 Ekim 2019 günü Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince icra edilen yakın hava destekli Şehit J. Asb. Üçvş. Serdal Uyanık (2019/426) operasyonunun icra edildiği kaydedildi. Bölgede icra edilen operasyonda 3 adet sığınağın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu sığınaklarda; 1 adet kullanıma hazır EYP düzeneği, 1 adet av tüfeği, 40 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet EYP yapımında kullanılan tüp, 1 adet akü, 1 adet spiral makinesi, 320 kilogram gıda ve 68 adet muhtelif yaşam malzemesi, çok miktarda tıbbi malzeme ele geçirilmiş olup, sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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