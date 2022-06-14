Muş'ta terörden temizlenen köye 29 yıl sonra enerji nakil hattı çekildi - Son Dakika
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Muş'ta terörden temizlenen köye 29 yıl sonra enerji nakil hattı çekildi

14.06.2022 09:44
Muş'ta terörden temizlenen köye 29 yıl sonra enerji nakil hattı çekildi

Muş'ta terörden temizlenen köye 29 yıl sonra enerji nakil hattı çekildi Muş'ta terörün izlerinin silindiği köyler devlet yatırımlarıyla hayat buluyorMUŞ Muş'ta, 1993 yılında PKK'lı teröristlerin baskıları sonucu göç etmek zorunda kaldıkları köylerine 29 yıl aradan sonra geri dönen...

Muş'ta terörden temizlenen köye 29 yıl sonra enerji nakil hattı çekildi

Muş'ta terörün izlerinin silindiği köyler devlet yatırımlarıyla hayat buluyor

MUŞ Muş'ta, 1993 yılında PKK'lı teröristlerin baskıları sonucu göç etmek zorunda kaldıkları köylerine 29 yıl aradan sonra geri dönen vatandaşlara elektrik hizmeti götürülüyor.

Muş'un Şenyayla bölgesinde terör olayları nedeniyle 1993'te köylerini boşaltarak başka illere göç veren vatandaşlar, geri dönüşlerle köylerine yerleşmeye başladı. Merkeze 40 kilometre mesafedeki Yörecik (Zengök) köyü sakinleri, 29 yıl sonra döndükleri ata topraklarında devlet yatırımlarıyla hayat buluyor. Bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, yeni evler yaparak yeniden tarım ve hayvancılığa başladı. Bölgede elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi için zorlu çalışma yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Muş İl Müdürlüğü, Şenyayla yakınındaki Yörecik köyüne enerji nakil hattı çekmeye başladı.

"Enerji hattı çekiminde dron ile Murat Nehri üzerinden hat geçirildi"

VEDAŞ ekipleri, Ulukaya köyü bölgesindeki direklerden Yörecik köyü için Murat Nehri üzerinden enerji nakil hattını dron kullanarak geçirdi. Zorlu coğrafyada çalışma yürüten VEDAŞ, 400 metrelik enerji nakil hattını insan gücünün yetmediği bölgelerde dron sayesinde gideriyor.

"29 yıl sonra buradaki köylerimiz yeniden elektrik enerjisiyle tanışacak"

Çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa ettiklerini söyledi. 1993 yılında terör baskısı nedeniyle boşaltılan köylere yeniden yerleşimlerin olması nedeniyle, 29 yıl aradan sonra enerji taleplerini gidermek için yeni yatırımlar yapıldığını kaydeden Coşar, "Yüklenici firma tarafından iletken hattının çekimi yapılmaktadır. Toplamda 154 direkle 3 bin 500 metre enerji nakil hattı çekilerek Yörecik (Zengök) köyündeki 25 aboneye enerji arzının sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Şu an yaklaşık 25 hane de yaşam var. Bölgede yeni yapılar yükseliyor. Yaklaşık 2-3 hafta sonra inşallah köyümüz yeniden elektrik enerjisine kavuşacaktır. Yaklaşık 29 yıl sonra buradaki köylerimiz yeniden elektrik enerjisiyle tanışacaklardır" dedi.

"Terörden temizlenen bu bölgeye yatırımlarımız yapılmaktadır"

Elektrik enerjisinin gelmesiyle buradaki yatırımları daha da artıracaklarını ifade eden Coşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya huzurun geldiğini görmekteyiz. İnşallah elektrik enerjisiyle bölgede bir hareketlilik olacaktır. Tarım ve hayvancılıkta gelişecektir. Özellikle Yamaç, Yörecik ve Şenyayla bölgesinde güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu başarılı operasyonlar neticesinde terörden temizlenen bu bölgeye, ekiplerimizce yatırımlarımız yapılmaktadır. Bölgenin kalkınması için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Enerji nakil hattını çektiğimiz bölge dağlık zor bir bölge olduğu için ekiplerimiz iletken çekimini drone yardımıyla yaklaşık 400 metre ipi karşıya geçirerek gerçekleştirdi."

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta terörden temizlenen köye 29 yıl sonra enerji nakil hattı çekildi - Son Dakika

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