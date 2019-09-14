DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Sinan Diger'in (44) memleketi Muş'ta, 'teröre lanet yürüyüşü' düzenlendi.

Merkez Ulu Camii önünde bir araya gelen kalabalık, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' ve 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganlarıyla belediye meydanına kadar yürüdü. Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimişek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Garnizon Komutanı Yarbay İhsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte terör lanetlendi.

Belediye meydanında sona eren yürüyüşte konuşan Vali İlker Gündüzöz, kandırılarak kaçırılan gençlere seslendi. Vali Gündüzöz, "Vatanın merhametli, devletin merhametli kucağına gelin. Analarınızı ağlatmayın. Yine terör örgütüne ve onun uzantılarına, uzantısı partiye ve derneğine, vakfı altında çalışana sesleniyorum; bu milleti ağlatmayın. Karşılığını en ağır şekilde göreceksiniz" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, sessiz bir şekilde dağıldı.