Muş'ta "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak
1 saat önce
Muş Valiliği koordinasyonunda yarın "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
Muş Valiliği koordinasyonunda yarın "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak.
Mu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılar, 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip başlayacak olan "Teröre Lanet Yürüyüşü" ile şehrimiz tarafından lanetlenecek. Ulu Cami önünden başlayacak olan "Teröre Lanet Yürüşü" Muş Belediyesi önünde yapılacak duayla sona erecek" denildi. - MUŞ
7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş Teröristlerin katlettiği köylülerden geriye 13 yetim kaldı