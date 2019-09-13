Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak
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Muş'ta "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak

1 saat önce

Muş Valiliği koordinasyonunda yarın "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak.

Muş'ta

Muş Valiliği koordinasyonunda yarın "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak.


Mu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılar, 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip başlayacak olan "Teröre Lanet Yürüyüşü" ile şehrimiz tarafından lanetlenecek. Ulu Cami önünden başlayacak olan "Teröre Lanet Yürüşü" Muş Belediyesi önünde yapılacak duayla sona erecek" denildi. - MUŞ

Muş Valiliği, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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