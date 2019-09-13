Muş'ta "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak

Muş Valiliği koordinasyonunda yarın "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılacak.



Mu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılar, 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip başlayacak olan "Teröre Lanet Yürüyüşü" ile şehrimiz tarafından lanetlenecek. Ulu Cami önünden başlayacak olan "Teröre Lanet Yürüşü" Muş Belediyesi önünde yapılacak duayla sona erecek" denildi. - MUŞ