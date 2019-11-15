Son Dakika Haberleri: Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha
Son Dakika Güncel Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha - Son Dakika

Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak imha edildi.

Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha, System.String[]

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 4-12 Kasım'da Varto ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 sığınağın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınakta, 9 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp ve 31 pil,

6 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,

birtakım leşker kıyafeti,

9 kilogram gıda ve 76 muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 yerinden bıçaklanan kadın, eski eşinin mahkemede 'Onu hala seviyorum' sözlerine ateş püskürdü
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 03:21:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]