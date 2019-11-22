Son Dakika Haberleri: Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi
Son Dakika Güncel Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi - Son Dakika

Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi

6 saat önce

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kıran-5 Operasyonu'nda yaşam malzemelerinin bulunduğu 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi, System.String[]

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kıran-5 Operasyonu'nda yaşam malzemelerinin bulunduğu 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve özel harekat birlikleri, polis özel harekat birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 18-21 Kasım'da kentin güneyindeki Şenyayla bölgesinde Kıran-5 Harekatı çerçevesinde "Serdal Uyanık 2019-456" Operasyonu'nun gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Operasyonda teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan 12 sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda çok sayıda muhtelif giyim malzemesi, kalaşnikof şarjörü, piller, uyku tulumları, gıda maddeleri, ses kayıt cihazı, tıbbi malzemeler, not defteri ve ajandaların ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, depo/sığınaklar ile diğer malzemelerin imha edildiği bildirildi.

PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]