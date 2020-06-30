Muş'ta tespit edilen sıcak su kaynakları ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Muş'ta tespit edilen sıcak su kaynakları ekonomiye kazandırılacak

Muş'un Varto ilçesinde tespit edilen sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Muş'un Varto ilçesinde tespit edilen sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

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Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Varto kaymakamlığı, ilçedeki sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla "Jeotermal Potansiyeli Belirleme ve Geliştirme Projesi" hazırladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, üniversite ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri belirlenen alanda incelemelerde bulundu.

"Varto terörle değil, jeotermal turizmiyle anılacak"

Kaymakam Avcı, AA muhabirine, sıcak su kaynaklarına yönelik çalışmalarda güzel ve umut verici veriler elde ettiklerini söyledi.

Sıcak su kaynaklarının çıkarılmasının ilçede seracılık ve jeotermal turizmine önemli katkı sunacağını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Varto'nun, jeotermal kaynakların yeryüzüne çıkmasıyla bundan sonra seracılık, jeotermal turizmi ve jeotermal ile üretilecek elektrikle iyi bir yere gelmesini umut ediyor ve bunun Varto için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Varto artık terörle değil, jeotermal turizmiyle, seracılıkla anılacak bir yer olacak. Sayın Valimizin burada çok büyük emekleri var. Kısa süre içinde müjdeli haberleri vermeye başlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek de Varto ve çevresinde devam eden jeotermal çalışmalarının iyi bir aşamaya geldiğini ifade ederek, "Daha önce üniversitemizin yaptığı çalışmalar MTA ekibi tarafından da gözden geçiriliyor. Umut verici sonuçlar elde ediliyor. Sondaj çalışmalarının başlamasıyla kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:35 Kaynak: AA

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