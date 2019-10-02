Son Dakika Haberleri: Muş'ta THKP-C/MLSPB örgüt üyesi teslim oldu
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Muş'ta THKP-C/MLSPB örgüt üyesi teslim oldu

48 dakika önce

Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisindeki THKP-C/MLSPB terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubu, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muş'ta THKP-C/MLSPB örgüt üyesi teslim oldu, System.String[]

Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisindeki THKP-C/MLSPB terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubu, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleriyle görüşülerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, kandırılarak terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisinde olan THKP-C/MLSPB terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan örgüt üyesinin, Muş Jandarma Komutanlığına getirildiği bildirildi.

Jandarma, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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