Muş'ta Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Muş'ta Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ziraat Bankası arasında protokol imzaladı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan TSO Başkanı Erdal Koç, salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğini söyledi.

Esnafa kolaylık sağlamak için bir takım çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koç, "Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu süreçte nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılamak, üretimde devamlılığı sürdürebilmek adına imzaladığımız bu protokolün üyelerimize, memleketimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Koç ve Ziraat Bankası Van Bölge Koordinatörü Turgut Arvas arasında protokol imzalandı.