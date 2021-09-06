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Muş'ta tıp fakültesini kazanan iki kardeş ailenin gururu oldu - Son Dakika

Muş'ta tıp fakültesini kazanan iki kardeş ailenin gururu oldu

06.09.2021 12:17
Muş'ta tıp fakültesini kazanan iki kardeş ailenin gururu oldu, System.String[]

Muş'ta üniversite sınavına birlikte hazırlanıp birbirlerine verdikleri destekle tıp fakültesini kazanan iki kardeş, ailelerinin gurur kaynağı oldu.

Muş'ta üniversite sınavına birlikte hazırlanıp birbirlerine verdikleri destekle tıp fakültesini kazanan iki kardeş, ailelerinin gurur kaynağı oldu.

Merkez Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Nehir Berfin ve 20 yaşındaki Mert Alak, girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tıp fakültesi hayallerini gerçekleştirdi.

Nehir Berfin Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine, ağabeyi Mert de Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesine yerleşti.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan iki kardeş, başarılarıyla takdir topladı.

Nehir Berfin, geçen sene ağustos ayından başlayarak sıkı bir çalışma yaptığını, günde en az 8 saat çalışarak YKS'de Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını söyledi.

Başarının sırrının çok çalışmak ve emek vermek olduğunu belirten Nehir Berfin, "Ağabeyimle birlikte çalıştık, birbirimize destek olduk, aynı kitapla, aynı konular üzerinde tartıştık ve bu bana çok yaradı. Bilindiği gibi yaşanan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eve kapanmalar çok sık oldu. Evdeki çalışmalarımızı ağabeyimle yaptığımız için çok verimli geçti. Beraber aynı yıl tıpı kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı aileden iki kişinin tıp fakültesini kazanması çok önemli. En büyük hedefim iyi bir doktor olmak." diye konuştu.

Mert Alak da kardeşiyle gece gündüz çalıştıklarını, ilk yılda diş hekimliği kazanmasına rağmen tıp fakültesi hedefinden vazgeçmediğini anlattı.

Amacına ulaştığı için mutlu olduğunu dile getiren Alak, şunları kaydetti:

"Bu yolda hem maddi hem manevi desteği annem ve babamdan aldım. Hiçbir şeyi eksik etmediler. Kendilerinden kısıp bizim için harcadılar. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldular. Kardeşimle birlikte çalışıp zaman zaman rekabet ortamı oluşturduk. İkimiz de bu rekabetten güzel sonuçlar elde ettik. Özelikle annemin eğitimci olması, bizim için çok büyük bir avantaj oldu."

"Aile olarak her zaman yanlarında olduk"

Anne Leyla Alak da iki çocuğunun tıp fakültesini kazanmasının gurur verici güzel bir duygu olduğunu vurguladı. Alak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu emek 3-5 günlüğün bir emeği değil, yılların birikimidir. Özellikle son birkaç yıldır gece gündüz demeden pandemi sürecinin verdiği zorluklarla, verdiği psikolojik sıkıntılara rağmen gerçekten bunun üstesinden geldiler. Biz aile olarak her zaman yanlarında olduk. Bu şekilde bu sonuca ulaştık. Bunun için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Mezun olup ülkeye, millete ve aileye hayırlı bir evlat olmalarını diliyorum."

Tıp Fakültesi, Üniversite, Hürriyet, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta tıp fakültesini kazanan iki kardeş ailenin gururu oldu - Son Dakika


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