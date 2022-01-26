Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 10 araçtaki 53 kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 10 araçtaki 53 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne giden vatandaşlar, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu vatandaşları araçlarıyla birlikte bulundukları bölgeden kurtardı.

Yolunun kardan temizlenmesinin ardından, araçlar köye ulaştı.

Sürücülerden Hasan Kırmızıyıldız, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 saattir köy yolunda mahsur kaldığını söyledi.

Soğuk nedeniyle araçlarının donduğunu ifade eden Kırmızıyıldız, şöyle konuştu:

"Burada çok zorluk çektik. Kar bize geçit vermedi. Bölgede çok tipi ve fırtına var. Kendi çabamızla köye gitmeye çalıştık ama gidemedik. Köy 3 kilometre kalmıştı. Özel İdare karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı. Teşekkür ederiz. Muş'tan gelip köyümüze gidiyorduk. Köy yolunda mahsur kaldık. Yol açıldı şimdi evimize gidiyoruz."

Mahsur kalan sürücülerden Bayram Gül ise Muş'tan köye dönüş yaptıkları sırada tipi ve fırtınada mahsur kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kar yağışı, fırtına ve tipi var. Yolu göremiyoruz. 2 saattir yoldayız. Ekipler geldi ve şu anda yolumuz açılıyor. İnşallah eve varacağız."

Yolculardan Yaşar Gül de "Tipi yolumuzu kapattı. Kar nedeniyle arabayı baya ittik. Çok kar olduğu için ilerleyemedik. Allah razı olsun ekiplerimiz geldi yolu açtılar köye gidiyoruz." dedi.