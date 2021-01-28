Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

28.01.2021 22:41

Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken araçları güvenli bölgelere aldı.

Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken araçları güvenli bölgelere aldı.

Muş- Bingöl Kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidinde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere geçit vermedi. Bölgede özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için sürücüleri yola devam etmemeleri konusunda uyarıyor. Uyarıları dikkate alan sürücüler ise ekiplerin belirlediği güvenli bölgelere çekilerek hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Olumsuz hava koşullarının son bulmasıyla sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam edebileceği öğrenildi.

Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti
Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti
Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti
Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Fırtına, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti - Son Dakika


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