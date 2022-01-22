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Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu - Son Dakika

Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu

22.01.2022 08:09

Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu Muş'ta bir köyde evler, araçlar ve iş makineleri kara gömüldü Muş'un Yukarıyongalı köyünde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına vatandaşları 2 gün boyunca evlerine hapsetti.

Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu

Muş'ta bir köyde evler, araçlar ve iş makineleri kara gömüldü

MUŞ - Muş'un Yukarıyongalı köyünde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına vatandaşları 2 gün boyunca evlerine hapsetti.

Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar esareti yaşanıyor. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde İki gün boyunca etkili olan kar yağışının yerini tipi ve fırtınaya bırakması evleri, araçları ve iş makinelerini kara gömdü. Adeta hayatın durduğu köyde tipi ve fırtınanın dinmesiyle pencerelerden güçlükle dışarı çıkabilen köy sakinleri, iş makinelerinin giremediği sokakları kendi imkanlarıyla açtı. Kar kalınlığının 1,5 metrenin üzerine çıktığı köyde tüneller oluştu.

"Tipi nedeniyle 2 gün boyunca evden çıkamadık"

Köyde yaşayan vatandaşlardan Sabri Yöndem, köyde 2 gün boyunca kar yağışının yaşandığını ve fırtınadan dolayı dışarı çıkamadıklarını söyledi. Bir metreden fazla kar yağdığını anlatan Yöndem, Yollar kapalı, sokaklar kapalıydı. Hayvanları dışarı çıkaramadılar. Hayvanları içeride beslediler. Köyde hayat durdu" dedi.

"Tünel açarak evden çıktık"

Vatandaşlardan Hüseyin Omur ise 2 gün boyunca köyde fırtınanın yaşandığını ifade ederek, "Bizde, hayvanlarımızda içeride kaldık. Hayvanlara günde bir kez sadece yem verebildik. Çok fırtına vardı. Camların, kapıların hepsi kardan kapanmıştı. Tünel açarak evden çıktık" diye konuştu.

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Yukarıyongalı, Fırtına, kar, Muş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu - Son Dakika
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