Muş'ta tırpancıların zorlu mesaisi başladı - Son Dakika
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Muş'ta tırpancıların zorlu mesaisi başladı

22.06.2022 12:36
Muş'ta tırpancıların zorlu mesaisi başladı

Muş'ta ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalara giden çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları tırpanlarla biçiyor.

Muş'ta ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalara giden çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları tırpanlarla biçiyor.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kayalısu köyünde tırpancılar, mera ve çayırlarda yoğun mesai harcıyor.

Köy muhtarı Bilal Erez, yaptığı açıklamada, köylülerin geçimini hayvancılıktan sağladıklarını söyledi.

Kavurucu sıcağa rağmen traktörlerin giremediği engebeli yerlerde köylülerin tırpanla ot biçtiğini belirten Erez, şunları kaydetti:

"Bu yılın yağışlı geçmesi verimi artırdı. Terör olayları nedeniyle köylüler 15 yıl sonra geri dönerek hayvancılığa başladı. Köyümüz tamamen boşaltılmıştı. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu burası tamamen terörden temizlendi. Köyümüzde şu an 100 hane var. Köyümüzde huzur sağlandı. Herkes rahat bir şekilde işini yapıyor."

Besicilerden Şahin Avcı ise ot biçme mesailerinin başladığını anlatarak, "Arazilerimiz dağlık alanda olduğu için traktörle ot biçmek mümkün değil. Bu yüzden dededen kalma tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyoruz. Sabah erken saatlerde tarla başına gidiyoruz. Tırpanla ot biçmek çok zor, yoruluyoruz. Köylüler olarak bir birimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

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