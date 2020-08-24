Muş'ta TKDK'ya 102 milyon liralık proje başvurusu yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen IPARD II 9. Başvuru Çağrısı kapsamında, 102 milyon 467 bin lira yatırım bütçeli 54 proje başvurusu yapıldı.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta ilan edilen IPARD II 9. Başvuru Çağrısı kapsamında önemli proje başvurularının yapıldığı belirtildi.

Uygun görülen projelere yüzde 65 hibe desteği verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projelerin toplam uygun harcama tutarı 89 milyon 970 bin lira. Bu projelerin hibe tutarı ise 56 milyon 126 bin lira. Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi alanlarında başvurular yapılmıştır. Yine 9. başvuru çağrısı kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirine ilişkin 5 projenin İl Koordinatörlüğüne başvuru ve teslim işlemleri tamamlanmıştır. 12 milyon 497 bin lira uygun harcama tutarına sahip projelerin talep edilen hibe tutarı ise 7 milyon 688 bin liradır."