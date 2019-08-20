Son Dakika Haberleri: Muş'ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
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Muş'ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

51 dakika önce

Muş Valiliği, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirildi.

Muş'ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı, System.String[]
Muş Valiliği, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gerek ülkemiz genelinde gerekse sınırlarımız dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonları devam etmektedir. Bu terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen kamu düzenini etkileyecek olayların ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17, 19, 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11'nci maddesi hükümleri kapsamında; Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 21.08.2019 günü saat 00.01 ile 04.09.2019 günü saat 23.59'a kadar 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MUŞ
Muş Valiliği, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
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