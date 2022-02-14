Üye Girişi
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı - Son Dakika

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı

14.02.2022 21:14
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği değerlendirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci, 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11'inci maddesi (A) ve (C) fıkrası hükümleri kapsamında valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde 'polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı' meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları 'taşıt, mobil vb. araçlar' ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, dron ve paramotor, planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster, pankart asma, sticker yapıştırma gibi tüm etkinlikler 14.02.2022 günü saat 00.01 ile 18.02.2022 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır." - MUŞ

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Muş Valiliği, Kamu, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:20 Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 21:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement