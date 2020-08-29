Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı - Son Dakika

Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği kaydedildi.

Halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel gibi tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanmıştır."