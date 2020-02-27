Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak - Son Dakika

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

15 dakika önce

Muş Valiliği, kamu düzeninin sağlanması, tesis olunan huzur ve güvenin sürdürülmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak getirildiğini duyurdu.

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak, System.String[]

Muş Valiliği, kamu düzeninin sağlanması, tesis olunan huzur ve güvenin sürdürülmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak getirildiğini duyurdu.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınırlar dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirildiği ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:


Açıklamanın devamında ise "Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11' inci maddesi (A) fıkrası hükümleri kapsamında; Valilik Makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 28.02.2020 günü saat 00.01' den 13.03.2020 günü saat 23.59 'a kadar 15 gün süreyle Yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Muş Valiliği, Huzur, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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