Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama - Son Dakika

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama

6 saat önce

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama, System.String[]

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.


Muş Valiliğin tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınırlar dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği kaydedildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilen açıklamada, "Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11' inci maddesi A fıkrası hükümleri kapsamında; valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 19.12.2019 günü saat 00.01'den 02.01.2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - MUŞ

Muş Valiliği, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li 2 Belediye Başkanı daha tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapatıp terör estirdi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:55 Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika
21:53 Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş İstem dışı oldu - Son Dakika
21:52 İstanbul'da "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi - Son Dakika
21:50 Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:50 Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:56:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]