Muş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesinin ardından denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin ardından Muş'ta şehir içi araçları denetlendi.

Durdurdukları araçlarda şoför ve yolculara koronavirüsle ilgili bilgi veren ekipler, her koltuğa bir yolcu oturması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, salgın nedeniyle yolcuların aralarına mesafe koymaları gerektiğini anlattı.