Son Dakika Haberleri: Muş'ta Trabzonspor Taraftarlar Derneği Şubesi açıldı
Son Dakika Güncel Muş'ta Trabzonspor Taraftarlar Derneği Şubesi açıldı

Muş'ta Trabzonspor Taraftarlar Derneği Şubesi açıldı

7 saat önce

Muş'un Hasköy ilçesinde Trabzonspor Taraftarlar Derneği Şubesi açıldı.

Muş'ta Trabzonspor Taraftarlar Derneği Şubesi açıldı, System.String[]

Muş'un Hasköy ilçesinde Trabzonspor Taraftarlar Derneği Şubesi açıldı.

Vali İlker Gündüzöz açılış töreninde yaptığı konuşmada, Muş'un Trabzon ile gönül bağı olduğunu belirterek, derneğin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Memleketin her yerinin örümcek ağı gibi bir birleriyle, gönül köprüleriyle bağlı ve birbirinden ayrılması mümkün değil. Böyle iki elin kenetlenmesi gibi kenetlenmiş durumda. Onun için bu birlik ve beraberliği vesile olan, pekiştiren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor birliğe, kardeşliğe vesile kılan bir aktivite. Sporla uğraşanlara, spora ilgi duyanlara ve taraftarlarda kavgasız, kardeşliği pekiştirdiği, sportmenliğin pik yaptığı sezon diliyorum"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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