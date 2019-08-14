Son Dakika Haberleri: Muş'ta trafik denetimleri
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Muş'ta trafik denetimleri

30 dakika önce

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Muş-Bitlis karayolu üzerindeki kontrol noktasında denetim yapan ekipler, durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı, ikramlarda bulundu.
Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, trafik bilincinin artırılması ve farkındalık yaratmak amacıyla kamu spotu izletti.
Ekipler, İçişleri Bakanlığınca "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermelerini istedi.
Vatandaşlardan Tuba Beyhan, uygulamalar sayesinde kazaların azaldığını belirterek, "Bu sistemi oturtan, fikirlerini sunan, buna vesile olan ve yolda görev yapan komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu uygulama herkesi mutlu etmiştir." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:37 Kaynak: AA
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