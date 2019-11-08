Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

MUŞ - Muş- Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Muş-Bingöl karayolunun 7. Kilometresinde, Varto istikametine gitmekte olan Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu yönetimindeki 39 BD 327 plakalı araç, aynı istikametteki İbrahim G. yönetimindeki 62 AD 893 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen araçlar, bir evin ihata duvarına çarparak hurdaya döndü. Kazada 39 BD 327 plakalı araçta bulunan şoför Ramazan Uğurlu ve Destek Hizmetleri Müdürü Fatih Özer (44), olay yerinde hayatını kaybederken, pikap içerisindeki şoför İbrahim G., Yasin T. ve Harun A. yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Ramazan Uğurlu ve Fatih Özer'in cenazeleri, savcının incelemesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.