Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muş
'un Varto
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karlıova-Varto kara yolunda Feyzullah Arlı yönetimindeki 12 AL 350 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Arlı ile araçta bulunan Hakan Uzun yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Varto Devlet Hastanesi
'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:00 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
Parktaki Filin Ezerek Öldürdüğü Gergedan Avcısını Aslanlar Yedi