Son Dakika Haberleri: Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıova-Varto kara yolunda Feyzullah Arlı yönetimindeki 12 AL 350 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Arlı ile araçta bulunan Hakan Uzun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:00 Kaynak: AA

Karlıova, Varto, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Parktaki Filin Ezerek Öldürdüğü Gergedan Avcısını Aslanlar Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]