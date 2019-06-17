Son Dakika Haberleri: Muş'ta trafik kazasında 1 çocuk öldü
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Muş'ta trafik kazasında 1 çocuk öldü

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muş'ta trafik kazasında 1 çocuk öldü, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gündüzü köyünde, Ü.A. yönetimindeki 25 DL 380 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Akman'a (6) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:18 Kaynak: AA
Bulanık, Muş, Güncel
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