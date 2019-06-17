Muş'ta trafik kazasında 1 çocuk öldü
1 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:18 Kaynak: AA
'un Bulanık
ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gündüzü köyünde, Ü.A. yönetimindeki 25 DL 380 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Akman'a (6) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı.
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