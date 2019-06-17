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Muş'ta tütün ekimi başladı

1 saat önce

Muş'ta geçimlerini tütünle sağlayan çiftçiler, ekime başladı.

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Muş'ta geçimlerini tütünle sağlayan çiftçiler, ekime başladı.

250 haneden ibaret olan Muş'un Harman köyünde geçimlerini tütüncülükle sağlayan vatandaşlar, tütün fidelerinin yetişmesiyle ekime başladı. 7'den 70'e tütün işi ile uğraşan Harman köyü sakinleri, tek geçim kaynağı olan tütün ekimini gerçekleştirdi. Tarlada çalışan genç kızlar ise, buradan gelen gelirle kendi çeyizlerini hazırlamaya çalışıyor.

Köylerinin 250 haneden ibaret olduğunu ve tek geçim kaynağının tütün olduğunu ifade eden Alaattin Çetin, "İlkbahar ayında tütün fidelerini dikmeye başlıyoruz. Fideler yetiştikten sonra toprağı sürüp, dikime başlıyoruz. Yaklaşık şu anda 25 dönüm bir ekim gerçekleştiriyoruz. Önce toprağı hazırlıyoruz, daha sonra ise dikime başlıyoruz. Dikimin ardından bir haftada ya da 10 günde bir tütünü suluyoruz. 40-45 gün içerisinde de hasat zamanı geliyor. Hasadı yaptıktan sonra da tütünü özel sektöre veriyoruz. Tek geçim kaynağımız budur. 10-15 dönümden 40-50 bin TL gelir elde ediyoruz" dedi.

Tütün ekicisi Cüneyt Çetin ise, herkesin geçim kaynağının tütün olduğunu söyledi. Her evde 10 nüfus olduğunu ve tütün işi ile uğraştıklarını kaydeden Çetin, "Geçim kaynağımız tütünden geliyor. Tütünden başka yapacak bir işimiz yok. Kişi başı 4-5 ve 6 dönüm civarında tütün ekiyoruz. Bu nüfusa göre de değişim gösteriyor. Genç kızlarımız çeyizlerini bu tütünle sağlıyorlar. Bizim maddi durumumuz bu işe bağlı. Benim 7 nüfusum var. Bu sene ektiğim tütün 5 dönüm. Ortalama olarak 600-700 kilo tütün elde ediyorum" diye konuştu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Genç, Muş
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