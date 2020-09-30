Muşta tütün hasadı başladı - Son Dakika

Muş merkez ve ilçelerindeki 12 köyde tütün hasadına başlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan tütün üreticileri, kesimini yaptıkları tütünleri, köyde asarak kurumaya bırakıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Seyhmus Solgun ile merkeze bağlı Aşağısızma köyünde tütün tarlalarında incelemelerde bulundu.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'un tütün alanında önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

Hasadı yapılan ürünlerin bir kısmının yerli, bir kısmının da Amerikan tütünü olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak 10 yıldır Tütün Üreticileri Birliğinin çalışmalarıyla tohum buraya getirildi. İlimizde değişik lokasyonlarda denemesi yapılıyor. Artık yaygınlaşarak üretimi yapılıyor. Amacımız ithalatı azalmak ve yerli üretimi artırmak. Her zaman çiftçimizin yanındayız. Onlara moral, motivasyon ve teknik desteklerimizi sürdürüyoruz. Tütün yoğun emek verilmesi gereken bir sektör. Tarladan toplanması, dizilmesi gibi bir çok farklı aşamadan geçiyor. İnşallah sürdürülebilir bir sektör haline gelir."

Başkan Solgun da Muş'ta bu yıl yaklaşık 12 köyde 450 üreticiyle sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Muş'tan bu yıl yaklaşık 2 bin ton tütün almayı planladıklarını ifade eden Solgun, "Şu anda 5 şirketle sözleşme imzaladık. Amacımız önümüzdeki yıllarda daha fazla firmalarla sözleşme yaparak bir rekabet ortamı oluşturmak, üreticimize daha fazla para kazandırmaktır." dedi.