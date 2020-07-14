Muş'ta tuz üretim tesisi selden zarar gördü - Son Dakika

Muş'ta tuz üretim tesisi selden zarar gördü

Muş'un Malazgirt ilçesindeki tuz üretim tesisi, sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlardan dolayı zarar gördü.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki tuz üretim tesisi, sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlardan dolayı zarar gördü.

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Bölgede hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı Aktuzla köyündeki tuz üretim tesisinde sağanak nedeniyle hasar meydana geldi. Doğal tuz üretilen tesisteki 200 havuz sel suları altında kaldı.

Firma sahibi Şahin Yeler, yaptığı açıklamada, yağışların bölgede ekili tarım arazilerine, tesise ve evlere zarar verdiğini belirterek, "Zararımız büyük. Yetkililerden destek bekliyoruz. Tesisimizin tamamı su altında kaldı. Günlerdir yağan yağmur bizi olumsuz etkiledi. Zararımızdan dolayı tesisimiz kapanma durumuna geldi." diye konuştu.

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta tuz üretim tesisi selden zarar gördü - Son Dakika
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