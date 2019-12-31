Muş'ta ücretsiz bağlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta ücretsiz bağlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Muş'ta ücretsiz bağlama kursuna yoğun ilgi

7 saat önce

Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Kulübü tarafından ücretsiz olarak açılan bağlama kursuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Muş'ta ücretsiz bağlama kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Kulübü tarafından ücretsiz olarak açılan bağlama kursuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursuna yaklaşık 35 kursiyer katıldı. Gençlik Merkezinde düzenlenen kursta kursiyerler, HEM Usta Öğreticisi Ömer Faruk Günay'dan bağlama ve ses eğitimi alıyor. Bağlama kursuna her geçen gün talebin arttığını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçin, " 7 ila 29 yaş arası katılımın olduğu kursumuza olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bağlama kursuna gelen öğrencilerimiz sadece bağlama öğrenmekle kalmıyor buradaki diğer hizmetlerimizden de faydalanıyorlar. Başta bağlama kursu olmak üzere bütün kurslarımıza yoğun ilgi var" dedi.


HEM Usta Öğreticisi Ömer Faruk Günay ise, kursun yaklaşık 2,5 ay devam edeceğini belirterek, "35 öğrenici kursa katılıyor. Haftada 5 gün verdiğimiz kursta amacımız, gençlerimizi bu tarz organizelerle bir arada tutabilmek ve dolayısıyla birçok kütü alışkanlıktan korumaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Ömer Faruk Günay, Bağlama, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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