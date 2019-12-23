Muş'ta ulaşıma sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta ulaşıma sis engeli - Son Dakika

Muş'ta ulaşıma sis engeli

6 saat önce

Muş'ta ulaşıma sis engeliMuş'ta, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Muş'ta ulaşıma sis engeli

Muş'ta, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri, gecikmeli yapıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri, gecikmeli yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, bu gece ve yarın sabah da yer yer sis görüleceğini açıkladı. Uzmanlar, görüş uzaklığı düştüğü için ulaşımda aksama başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Muş'ta ulaşıma sis engeli

İstanbul, Ankara, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
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