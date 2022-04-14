Muş'ta üniversite öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor - Son Dakika
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Muş'ta üniversite öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor

14.04.2022 21:00
Muş'ta üniversite öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan bölümlerde eğitim gören öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan bölümlerde eğitim gören öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Karadağ, AA muhabirine, fakülte olarak farklı spor dallarında başarılı sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

?Fakülte bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin bulunduğunu ifade eden Karadağ, şöyle konuştu

"Fakültemizin 5 yıl içinde hem akademik anlamda hem de sportif yarışmalarda ilimizi, üniversitemizi temsil etme noktasında yadsınamaz başarılara imza atması tesadüfi değil. Üniversitelerarası sportif yarışmalarda Türkiye çapında önemli başarılara imza atan bireysel ve takım sporlarında faal olan öğrencilerimiz, fakültemizde eğitimlerine ve sportif yaşamlarına devam etmekte. Fakültemiz atletizm, kayak, güreş, boks, badminton ve futsal da öne çıkıyor. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında da her yıl daha da güçleniyor."

Spor Bilimleri Fakültesinin, sportif yarışmalarda elde ettiği derecelerle üniversiteler arasında 23. sırada yer aldığını ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"2022 yılında kayaklı koşu ve atletizm takımlarımız Türkiye birinciliği elde ederken, futsal takımımız ikinci ligden birinci lige, badminton takımımız da süper lige yükseldi. Bilek güreşinde öğrencimiz Funda Maral hem sağ hem sol kolda Türkiye birincisi olurken, boksta Melisa Kaplan Türkiye ikinciliği elde etti. Güreşte Murat Fırat Türkiye şampiyonu oldu, basketbol ve voleybol ekiplerimiz gruplarında ikinci oldular. Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başta olmak üzere üniversitemizin yöneticilerin desteği en büyük motive kaynağımız."

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Muş Alparslan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Karadağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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