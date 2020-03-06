Muş'ta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - Son Dakika
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Muş'ta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

23 dakika önce

Muş'ta üniversiteli öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve TSK" yazısı oluşturdu.

Muş'ta üniversiteli öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve TSK" yazısı oluşturdu.

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören ve Müştak Baba Öğrenci Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, askerlerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binasının odalarının ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısını yansıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu'ndaki komandoların da katıldığı etkinlikte öğrenciler ayrıca yurt binası önünde led ışıklarıyla "Mehmetçik" yazısını oluşturdu.

Yurt binası önünde bir araya gelen öğrenciler, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "vatan sana canım feda" sloganları attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle Mehmetçiğe destek amaçlı etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İstiklal Marşı ve Komando Marşı'nı okuduklarını ifade eden Güler, "Burada öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimizle bütün ve bir olarak güzel bir programa imza attı. Suriye'de barış, huzur ve güvenlik ile vatanımızın selameti, birliği için burada güçlü mesajlar verildi. Allah, harekatta olan bütün kahraman ordumuzun yardımcısı olsun." diye konuştu.

Muş'ta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Bahar Kalkanı Harekatı, TSK, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:27 Kaynak: AA
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