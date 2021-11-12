Muş'ta üniversite öğrencilerine "Narkorehber Gençlik" semineri verildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik "Narkorehber Gençlik" semineri verildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Bozkurt, AA muhabirine, kurumların talebi üzerine uyuşturucuyla ilgili seminer düzenlediklerini anlattı.

Muş'ta sokak sokak "en iyi narkotik polisi anne" ve "UYUMA" aplikasyonunu anlatmak için çalmadıkları kapı kalmadığını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Gece gündüz ayaktayız. Bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve üniversitemizle bağlantı halindeyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize uyuşturucu maddelerinden uzak durmaları konusunda bilgilendirmeleri yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'UYUMA' aplikasyonunu kendilerine anlataraktan bilgilendirme yapıyoruz. Üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştık. Bunu sadece öğrencilerle sınırlı tutmuyoruz. Öğrencilerin annesine de ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 7 bin 200 aileye ulaştık."

Uzman polis ekiplerin sunumu ardından öğrencilere "iki ekmek ve madde bağımlılığı süreci" konulu kısa film izletildi.