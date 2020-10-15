Muş'ta üretilen sac sobalar çevre illere satılıyor - Son Dakika

Muş'ta havaların soğumasıyla üretimine başlanan sac sobalar, çevre illere satılıyor.

Kente 15 yıldır soba ve kova üretimi yapan Mükremin Pınar, kalitesine göre 150-170 liraya satılan sobalara köylerdeki vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Bitlis, Van, Ağrı ve Bingöl gibi çevre illere de satış yaptıklarını belirten Pınar, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz soba ve kova çeşitleri özellikle köylüler tarafından sipariş ediliyor. Ayrıca çevre il ve ilçelere gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak soba kovası yapıyorum. Bunun dışında soba, banyo kazanı yapımıyla ilgileniyorum. 2 aylık bir imalat sezonumuz var. Dededen babadan kalan sobacılık mesleğini sürdürüyoruz. Daha önce 7-8 kişi çalışıyorduk. Şimdi iki kişi çalışıyoruz. Kentte doğal gaz kullanımına geçilmesiyle sobalara olan ilgi azalıyor."