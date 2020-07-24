Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Muş'ta üretilen yüksek verim potansiyeline sahip sertifikalı arpa ve buğday tohumları, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Kentte Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından 37 bin 700 dekar alana ekimi yapılan tohumların hasarına başlandı. 20 biçerdöver ve 140 kişilik ekiple gerçekleştirilen hasatta elde edilen sertifikalı tohumlar, bir çok ile pazarlanıyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi İşletme Müdürü Recep Mergen, gazetecilere, 2 bin 50 dekar alanda arpa ve 35 bin 650 dekar alanda da buğday ekimi yaptıklarını söyledi.

Sertifikalı tohum üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sunduklarını belirten Mergen, şöyle konuştu:

"Odeska Scarpia arpa, Odeska Sirale ve Krasunia buğday çeşitlerimizin sertifikalı tohumluklarını üretiyoruz. Bu çeşitlerimiz Türkiye'nin birçok bölgesinde yüksek adaptasyona ve verim potansiyeline sahip. Tekirdağ, Konya ve Muş tesislerimizde sertifikalı tohumluk üretimlerimiz devam ediyor. Özellikle Muş'ta büyük alanlarda tohumluk üretimi yapmaktayız. Türkiye'nin birçok bölgesinde tohumluk satışlarımız gerçekleşmektedir. Arpa ve buğday çeşitlerinde verimi iki katına çıkardık. 2019'a göre verimimiz yaklaşık iki kat arttı. Geçen yıl verimimiz 250 kilogram civarındaydı, bu yıl iki katına çıktı."