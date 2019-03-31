Son Dakika Haberleri: Muş'ta Üst Düzey Seçim Güvenliği Alındı

Muş'ta Üst Düzey Seçim Güvenliği Alındı

1 saat önce

Muş'ta üst düzey seçim güvenliği alındıMUŞ - Muş'ta oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçim torbalarının Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelmesiyle birlikte Polis Özel Harekat tarafından Valilik çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı.

Muş'ta üst düzey seçim güvenliği alındı

MUŞ - Muş'ta oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçim torbalarının Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelmesiyle birlikte Polis Özel Harekat tarafından Valilik çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı.
Muş'ta saat 16.00'da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy torbaları merkez, ilçe, belde ve köylerden gelmeye başladı. Üst düzey güvenlik önlemi alan Polis Özel Harekat ekipleri çevrede kuş uçurtmuyor. Oy torbalarının tamamının gelmesiyle kesin olmayan sonuçlar açıklanması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:40 Kaynak: İHA

Merkez, Muş, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:55:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Üst Düzey Seçim Güvenliği Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]